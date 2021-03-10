Президент наградил 109 украинок

10 марта 2021, 10:02

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 92/2021 о награждении государственными наградами Украины по случаю Международного женского дня, сообщили в пресс-службе главы государства.

За значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд 109 украинок были отмечены государственными наградами, в том числе орденами «За заслуги» II и III степеней, орденами княгини Ольги I, II и III степеней, медалями «За воинскую службу Украине», «За безупречную службу» III степени, «Защитнику Отечества», «За спасенную жизнь», «За труд и доблесть».

Среди награжденных - старший тренер Национальной сборной Украины по художественной гимнастике, первый вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина и чемпионка Европы 2020 года по биатлону Валентина Семеренко, которые получили орден «За заслуги» II степени.

Призер чемпионата Европы 2021 по биатлону Вита Семеренко отмечена орденом «За заслуги» III степени, а призер чемпионата мира по биатлону 2021 Елена Пидгрушная - орденом княгини Ольги I степени. Среди спортсменок, получивших орден княгини Ольги II степени: призер чемпионата мира 2021 по биатлону Анастасия Меркушина, призер чемпионата Европы 2021 по этому же виду спорта Ирина Петренко, чемпионка Европы 2020 года по велосипедному спорту Елена Старикова и чемпионка Европы 2020 года по свободной борьбе Юлия Ткач.

Также были присвоены почетные звания