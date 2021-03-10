Укрпочта начала принимать почтовые переводы с помощью «Дии»

10 марта 2021, 10:36

Укрпочта расширила перечень услуг, которые можно получить с помощью электронных документов в «Дие» до отдельных видов посылок и почтовых переводов.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Компания начала принимать е-документы в приложении «Дия» для получения посылок с наложенным платежом от 5000 грн и почтовых переводов», - написал он.

По словам министра, чтобы получить посылку или перевод нужно предоставить сотруднику Укрпочты номер штрихкода ID-карты или паспорта в приложении и подтвердить передачу е-копий с «Дии». После этого их просканирует оператор Укрпочты.