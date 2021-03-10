Средняя пенсия вырастет до 7000 гривен

10 марта 2021, 11:40

Министерство социальной политики разработало новую пенсионную систему, которая позволит увеличить пенсии в 1,5-3 раза. Об этом шла речь на совещании у президента Украины Владимира Зеленского во вторник, сообщает пресс-служба главы государства.

Министр социальной политики Марина Лазебная представила расчеты, согласно которым дефицит Пенсионного фонда расти не будет, но пенсии будут существенно увеличены за счет введения накопительной системы.

«Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат», – сказала Лазебная.

Также она отметила, что ее ведомство активно работает с министерством цифровой трансформации над внедрением электронных сервисов в социальной сфере. В результате 125 социальных услуг можно будет получить онлайн.

Отдельно на совещании обсуждалась борьба с бедностью. В частности, планируется ввести понятия «домохозяйство» и «себестоимость содержания хозяйства», рассматривается модель возврата части налогов кормильцу. Также шла речь об увеличении количества рабочих мест путем либерализации трудового законодательства, повышения средней заработной платы.