Кабмин утвердил Стратегию экономической безопасности

11 марта 2021, 09:00

10 марта, на очередном заседании Кабинет министров Украины одобрил проект Стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что это фундаментальный документ, который является основой для формирования государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности. Впервые на законодательном уровне определены взаимосогласованные понятия «экономическая безопасность», «национальные экономические интересы», «экономическая устойчивость» и «экономический суверенитет», а также основные вызовы и угрозы экономической безопасности Украины и пути их преодоления.

В Стратегии проведена детальная оценка состояния экономической безопасности и идентифицированы угрозы по основным составляющим экономической безопасности - финансовой, производственной, инвестиционно-инновационной, внешнеэкономической, макроэкономической. Важное место в направлении безопасности занимают вызовы, связанные с вооруженной агрессией Российской Федерации и временной оккупацией части территории Украины.

«Для достижения основных национальных экономических интересов и экономического суверенитета Украина должна реализовать проактивную политику, направленную как на постоянное наращивание конкурентоспособности экономики, так и на постепенное укрепление показателей экономической устойчивости и неуязвимости национальной экономики к потенциальным угрозам», - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Проактивный подход должан не только снизить вероятность реализации внутренних вызовов, но и дать ответ на внешние угрозы, которые формируются, в частности общемировой тренд обострения борьбы за рынки, технологии, квалифицированных работников и финансовые ресурсы. Именно поэтому государственная политика в сфере обеспечения экономической безопасности имеет два взаимосвязанных направления - направление развития и направление безопасности. По каждому из направлений Стратегии определяются задачи и механизмы их выполнения. В составе Стратегии утверждаются индикаторы экономической безопасности с критическими пределами и целевыми ориентирами.

Реализация Стратегии позволит внедрить прозрачную систему постоянного мониторинга экономической устойчивости и ежегодную оценку состояния экономической безопасности, а также будет способствовать повышению эффективности реализации государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности и политической ответственности за ее результаты.