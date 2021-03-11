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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
11 марта 2021, 13:35

США заявили о готовности усилить поддержку Украины

США готовы усилить поддержку Украины в различных сферах. Об этом 11 марта заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Конгрессе США, передает «Укринформ».

«Мы выступаем решительно против попыток России аннексировать Крым, мы решительно против агрессии РФ на Донбассе, на востоке Украины. И мы твердо поддерживаем Украину и намерены усилить эту поддержку — будь то в сфере безопасности, экономики, или же в усилиях по укреплению собственной демократии», — отметил Блинкен.

Он подчеркнул, что Украина отвечает на внешнюю агрессию, а также на собственные вызовы, в частности борется с коррупцией.

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