США заявили о готовности усилить поддержку Украины

11 марта 2021, 13:35

США готовы усилить поддержку Украины в различных сферах. Об этом 11 марта заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Конгрессе США, передает «Укринформ».

«Мы выступаем решительно против попыток России аннексировать Крым, мы решительно против агрессии РФ на Донбассе, на востоке Украины. И мы твердо поддерживаем Украину и намерены усилить эту поддержку — будь то в сфере безопасности, экономики, или же в усилиях по укреплению собственной демократии», — отметил Блинкен.

Он подчеркнул, что Украина отвечает на внешнюю агрессию, а также на собственные вызовы, в частности борется с коррупцией.