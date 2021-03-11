СМИ: Среди белорусских спецназовцев идентифицировали бывших «беркутовцев»

11 марта 2021, 15:08

Некоторые сотрудники бывшего спецподразделения «Беркут» МВД Украины теперь служат в спецподразделениях Беларуси, среди минских спецназовцев обнаружили более 10 бывших бойцов «Беркута», пишет Украинская правда.

После Революции достоинства некоторые из «беркутовцев» выехали в Россию или в оккупированный Крым, а некоторые – в Беларусь. Приехав в Беларусь весной 2014 года, бывшие «беркутовцы» получили белорусское гражданство и, вероятно, теперь разгоняют местные митинги.

Благодаря утечке баз данных белорусского МВД в 2018 году о тех, кто стоит в очереди на служебное жилье, журналисты смогли установить имена нескольких бывших «беркутовцев», которые решили служить в Минске. Способствовали установлению этих лиц и документы судебных разбирательств.

Среди тех, кого удалось идентифицировать как экс-сотрудников «Беркута», такие работники минского отряда милиции особого назначения (ОМОН, бел. АМАП – Атрад милицыи асобага прызначэння): Евгения Лысак, Николай Черепин, Игорь Запалух, Сергей Гавриляк, Дмитрий Анцупов, Анатолий Примак, Сергей Киминчижи, Сергей Панасенко. Николай Стогорняк.

По данным журналиста Ивашина, эти люди не проходят по уголовным делам в Украине, но он направил запрос в силовые ведомства Украины.

Он установил, что Лысак, Панасенко, Стогорняк, Запалух, Гаврыляк и Анцупов служили в николаевском «Беркуте», а Киминчижи – из Одессы.

Запалух теперь служит старшим лейтенантом в минском ОМОНе, также в рядах белорусской милиции служат три капитана из Украины: Гавриляк, Киминчижи и Анцупов.

Игорь Запалух является заместителем командира оперативно-боевого взвода ОМОН Мингорисполкома, имеет звание старшего лейтенанта милиции. По словам персонала, он совмещает должность заместителя командира части с обязанностями снайпера.

По некоторым данным, Запалух был ранен 18 февраля 2014 года вблизи Мариинского парка в Киеве, на улице Грушевского.

По данным инициативы бывших белорусских силовиков BYPOL, 36-летняя Евгения Лысак является фельдшером и имеет звание старшего прапорщика милиции в Минске.

32-летний Николай Черепин получил гражданство Беларуси и служит командиром 9-го взвода 3-й оперативной роты спецназа Минского горисполкома, имеет звание прапорщика милиции.

«Уже на этот момент выявлено более 10 бывших бойцов «Беркута». Большая часть из них непосредственно служит в белорусской милиции, а именно в рядах минского столичного и областного ОМОНа», - отмечает журналист.

Эти люди занимают различные должности. Есть, например, среди них и старшины, и прапорщики, старшие прапорщики, а также офицерский состав.

Например, старшим лейтенантом в минском ОМОНе служит Игорь Запалух – он является заместителем командира звена взвода оперативно-боевого назначения, это такое спецподразделение. Занимается он в основном поддержкой силовых операций. Он, помимо всего прочего, является также снайпером. Был снайпером и в украинском «Беркуте» николаевского подразделения.

Тут уже должно быть и интерес украинских спецслужб, потому что нужно определить его возможную причастность к так называемой «черной роте» Дмитрия Садовника.

Кроме него в рядах белорусской милиции служат аж три капитана – это Сергей Гавриляк, Сергей Киминчижи и Дмитрий Анцупов. Двое из них – Гавриляк и Анцупов – это экс-бойцы николаевского «Беркута», а Сергей Киминчижи, как установлено, служил в подразделении одесского «Беркута».

Все эти люди сейчас служат непосредственно в рядах белорусской милиции. Кроме всего прочего, некоторые из них были также зафиксированы непосредственно при задержании белорусских общественных активистов во время массовых акций протеста, которые проходили в Беларуси с августа по ноябрь 2020 года.