Центр противодействия дезинформации запустят на базе СНБО

11 марта 2021, 16:36

Центр противодействия дезинформации запустят на базе Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ожидается, что он может заработать уже на следующей неделе.

Об этом на форуме "Украина 30" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"В ближайшее время начнет свою работу такой международный центр, который будет создан на базе СНБО. Этот орган не будет политическим, президент будет осуществлять контроль и следить за его деятельностью. Я уверен, что уже на следующей неделе такой центр начнет работу", - отметил Ермак.

Он добавил, что на сегодня несколько международных партнеров подтвердили заинтересованность в участии в работе этого центра.