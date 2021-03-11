Каждая третья женщина в мире подвергалась насилию

11 марта 2021, 09:36

Согласно новому анализу Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина во всем мире (около 736 миллионов) подвергалась физическому или сексуальному насилию в течение своей жизни, сообщает BBC.

ВОЗ провела крупнейшее подобное исследование, обновив предыдущие оценки, опубликованные в 2013 году.

Организация проанализировала данные имеющихся опросов в 161 стране в период с 2000 до 2018 года.

Новый отчет свидетельствует о том, что, хотя количество женщин, пострадавших от насилия, остается в основном неизменно, это насилие начинается в молодом возрасте.

Каждая четвертая женщина в возрасте от 15 до 24 лет уже подвергается насилию со стороны интимного партнера. Каждая третья женщина подверглась сексуальному насилию за всю свою жизнь.

Установлено, что насилие со стороны интимных партнеров является самой распространенной формой жестокого обращения в мире. О нем заявили около 641 миллиона женщин. 6% женщин во всем мире заявили, что на них напал посторонний человек.