Смертность от COVID-19 в Украине продолжает расти

12 марта 2021, 10:36

Смертность от COVID-19 продолжает увеличиваться, среднее количество новых случаев COVID-19 может вырасти до 10 тыс. в сутки.

Как передает Укринформ, соответствующий прогноз межведомственной рабочей группы НАНУ, АМН, КНУ им.Шевченко, Винницкого национального технического университета обнародован на сайте Национальной академии наук Украины.

«Смертность от COVID-19 продолжает увеличиваться и за 2-3 недели может достичь пиковых значений осенней волны. Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев равно 10400 (вычисления по статистической модели Prophet) и 8300 (вычисления по компартментной модели SEIR-U) в течение недели 11-17 марта и будет 9900 (SEIR-U) в течение недели 18-24 марта», - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты рассмотрели несколько сценариев, и пришли к выводу, что регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных являются Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Черновицкая области и город Киев.

В общем прогнозные числовые показатели для Украины по среднему количеству новых заражений за день на 17 марта составят 7181-10049 случаев при среднем значении 8300. Среднее количество новых летальных случаев за день на 17 марта 133-191 при среднем значении 162.

Среднее количество новых инфекций за день на 24 марта, по данным исследования, - 6044-15309 при среднем значении 9916. Среднее количество новых летальных случаев за день на 24 марта - 149-219 при среднем значении 184.

Отмечается, что ситуация в тех регионах на западе Украины, где возникла новая волна, остается тяжелой, однако они больше не являются главными драйверами эпидемического процесса. В частности, согласно данным прогноза, Ивано-Франковская область демонстрирует признаки прохождения пика заболеваемости, хотя загруженность медицинской системы и смертность, вероятно, все еще будут повышаться.

Всего, по данным ученых, наблюдаемая летальность приблизилась к 2,9% среди больных, зарегистрированных в дни около 1 февраля, когда наблюдалось наименьшее количество новых проявлений.

«Новая волна характеризуется большей летальностью среди выявленных случаев и тяжелее течением среди людей среднего возраста, чем наблюдалось осенью», - говорится в исследовании.

Прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине на 11-24 марта 2021 года составлен межведомственной рабочей группой представителей Национальной академии наук Украины, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Винницкого национального технического университета и Национальной академии медицинских наук Украины с учетом мирового опыта математического моделирования развития эпидемии COVID-19, на основе статистических данных о динамике эпидемии в Украине и странах Европы.