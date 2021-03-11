Владелица турагентства полгода подделывала COVID-справки

11 марта 2021, 10:00

В Ривненской области полицейские задокументировали преступную деятельность 31-летней жительницы города Костополь, которая за денежное вознаграждение подделывала справки об отсутствии заболевания COVID-19 для выезда за границу. Об этом сообщила пресс-служба облглавка.

В рамках уголовного производства, открытого по предварительной правовой квалификации части 3 статьи 358 Уголовного кодекса Украины, следователи установили, что свою противоправную деятельность владелица турфирмы развернула еще в октябре прошлого года.

С помощью бланков с Интернета, используя соответствующее программное обеспечение для их заполнения, злоумышленница за 400-500 гривен продавала справки об отсутствии заболевания COVID-19 лицам, выезжавшим за границу.

9 марта, следователи Ривненского районного управления полиции совместно с оперативниками управления миграционной полиции провели санкционированный обыск в офисе турагентства, по результатам которого обнаружили и изъяли банковские карточки, оргтехнику, средства связи, блокноты с черновыми записями и 30 бланков справок об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией.

Следственные действия продолжаются. По результатам назначенных в уголовном производстве экспертиз будет решаться вопрос о сообщении женщине о подозрении.