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Общественное мнение
Власть
11 марта 2021, 12:00

В порт Одессы впервые в этом году зашли корабли НАТО

Вторая противоминная группа НАТО SNMCMG2 зашла в одесский порт.

Как передает «Думская», швартоваться у причалов морского вокзала корабли начали примерно в 11:00.

Это первый заход НАТОвских кораблей в Одессу в 2021 году. Флагман SNMCMG2 — турецкий учебный корабль, A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. Также в составе группы турецкий M267 TCG Ayvalik (M267), испанский TSPS Tajo (M36) и румынский ROS Lt Lupu Dinescu (25). Командир отряда – капитан первого ранга Юсуф Карагюлле.

Запланирована протокольная встреча командного состава группы с командованием ВМСУ.

Напомним, SNMCMG2 вошла в Черное море 25 февраля.

В этом году до противоминной группы в Черное море заходили американские эсминцы типа «Арли Берк» — DDG75 Donald Cook, DDG78 Porter и военный танкер Laramie. Проведя учения по дозаправке топливом на ходу и патрулирование, эсминцы в середине февраля покинули Черное море.

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