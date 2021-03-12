В Кременной открыли приют для жертв домашнего насилия

12 марта 2021, 14:00

Приют для женщин с детьми, пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола, а также дневного центра социально-психологической помощи пострадавшим лицам «Разорви круг», открыты в Кременной, передает пресс служба Луганской ОГА.

Приют и дневной центр создан благодаря сотрудничеству Кременского городского совета, Фонда ООН в области народонаселения и Программы развития ООН, общественной организации «Кременская бизнес-ассоциация». Приют рассчитан на 10 койкомест. Партнерскими организациями на ремонтные работы помещения и закупку оборудования профинансировано более двух миллионов гривен, а софинансирование Кременским горсоветом составило 231 тысячу гривен.

Приют для жертв домашнего насилия оборудован всем необходимым для временного пребывания в нем: созданы удобные условия проживания, работают специалисты, которые оказывают психологическую помощь.