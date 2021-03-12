Минюст рассказал, почему хочет запретить «партию Шария»

12 марта 2021, 15:02

Министерство юстиции инициировало в судебном порядке запрет деятельности «Партии Шария» в связи с подделкой документов и осуществлением запрещенных законом видов деятельности. Об этом заявил глава ведомства Денис Малюська.

По его словам, экспертиза установила внесение недостоверной информации в протоколы, представленные для регистрации переименования партии.

«В частности, лица, указанные подписантами протокола, на самом деле его не подписывали... То есть подделка документов, а также осуществление запрещённых законом видов деятельности в части агитации», — рассказал Малюська в эфире телеканала «Украина 24».

Заседание по иску Минюста запланировано на 6 апреля.