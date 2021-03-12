Минздрав: Все желающие украинцы будут вакцинированы от COVID-19 до конца года

12 марта 2021, 18:00

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что все желающие украинцы будут вакцинированы от коронавируса в этом году.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

«Я просчитал и говорю вам официально, сейчас: в 2021 году мы провакцинируем всех, у кого есть желание. Двумя дозами. Главное, чтобы не было никаких срывов, глобальных катаклизмов в поставках вакцин. В месяц можно делать 5 миллионов, есть каскадный метод», - отметил Ляшко.

По словам Ляшко, эта вакцинальная кампания будет отличаться от остальных.

«Вы все сейчас говорите о темпах наращивания, я отвечаю за отсутствие программных ошибок. Я в этой стране видел сорванные кампании иммунопрофилактики, в 2008, 2015, 2018 годах. Кампания по ковиду запустилась, кампания будет доведена до логического завершения. Это я гарантирую как главный санитарный врач», — сказал он.