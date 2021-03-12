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Общественное мнение
Власть / Региональные
12 марта 2021, 11:38

ЮНИСЕФ планирует выделить Луганской области 55 млн гривен для решения проблем водоснабжения

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) планирует выделить Луганской области как минимум 55 млн гривен для решения проблем водоснабжения и гигиены. Об этом сообщила глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер во время встречи с главой Луганской ОГА Сергеем Гайдаем.

Руководитель области поблагодарил представителей фонда за сотрудничество: «Это касается и детей, и образования, и непосредственно того, что касается проблем с водой. Потому что, к сожалению, у нас вся инфраструктура очень устарела — она еще советская, кроме того, у нас продолжается российская агрессия, города и населенные пункты, которые находятся на линии разграничения — там огромные проблемы с этим», — отметил Гайдай.

Стороны также обсудили возможность расширения молодежного проекта Upshift в сельской местности Луганщины.

ЮНИСЕФ реализует на востоке Украины проекты гуманитарного характера, включая доступ к образованию, психосоциальной помощи, воды и санитарии, обучение по вопросам минной опасности, охраны здоровья матери и ребенка, а также услуг для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.

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