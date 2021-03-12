12 марта 2021, 12:04

С 2014 года СБУ открыла 16 643 уголовных производства по факту государственной измены и терроризма. Об этом сообщил председатель СБУ Иван Баканов.

Практически все производства связаны с оккупацией и агрессией РФ, проинформировал он после заседания Совета национальной безопасности и обороны 11 марта.

Баканов напомнил, что СБУ ведет досудебное расследование масштабного и многоуровневого дела — по факту ведения агрессивной войны против Украины со стороны РФ. В рамках расследования в феврале было объявлено о подозрении замминистру обороны РФ Андрею Картаполову.

«Реальные результаты в расследовании уголовных дел по статье "Государственная измена" — сложнейшая работа, которую невозможно выполнить без тесного сотрудничества со всеми правоохранительными органами. Все мы работаем над тем, чтобы ни одно преступление не осталось без законного наказания», — заявил глава спецслужбы.

Также среди резонансных дел — артиллерийские обстрелы жилого массива Мариуполя и автомобильной дороги в 2015 году, признание экс-сотрудника Кабмина виновным в ведении подрывной деятельности в пользу РФ, осуждения агента, который передавал российскому ГРУ данные о ремонте и модернизации военной техники и другие.