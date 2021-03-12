С начала года на территории Луганской области произошли 145 ДТП

12 марта 2021, 13:39

145 дорожно-транспортных происшествий с механическими повреждениями и 32 с пострадавшими, в результате которых 46 человек получили телесные повреждения и 4 – погибли, произошли за первые два месяца 2021 года на территории Луганщины, передает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Основные причины дорожных аварий - это превышение безопасной скорости, несоблюдение дистанции и нарушение правил маневрирования.

«Помните, что безопасность на дороге обеспечивается соблюдением правил дорожного движения водителями и пешеходами. Берегите себя и своих близких», - сказано в сообщении.