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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
12 марта 2021, 13:39

С начала года на территории Луганской области произошли 145 ДТП

145 дорожно-транспортных происшествий с механическими повреждениями и 32 с пострадавшими, в результате которых 46 человек получили телесные повреждения и 4 – погибли, произошли за первые два месяца 2021 года на территории Луганщины, передает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Основные причины дорожных аварий - это превышение безопасной скорости, несоблюдение дистанции и нарушение правил маневрирования.

«Помните, что безопасность на дороге обеспечивается соблюдением правил дорожного движения водителями и пешеходами. Берегите себя и своих близких», - сказано в сообщении.

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