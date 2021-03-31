Мобільний сервісний центр МВС відтепер надаватиме адміністративні послуги у м. Щастя

01 апреля 2021, 13:42

Мобільні сервісні центри МВС – це пересувні сервісні центри, що працюють за графіком у віддалених населених пунктах, де немає стаціонарних сервісних центрів МВС та надають майже всі ті послуги, що і стаціонарні сервісні центри.

Відтепер, мобільний сервісний центр МВС надаватиме послуги в місті Щастя. Нещодавно був підписаний договір про надання послуг. Багатьом людям важко добиратись до найближчого стаціонарного сервісного центру МВС, а це близько 80 км. Завдяки нашому мобільному сервісному центру вони зможуть отримати необхідні адміністративні послуги не виїжджаючи із свого міста.

Послуги які можна отримати:

•реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;

•заміна посвідчення водія;

•видача міжнародного посвідчення водія;

•прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей.

Обслуговуватимуть громадян у МСЦ МВС два адміністратори та фахівець Експертної служби МВС.

Дізнатись графік найближчих виїздів мобільного сервісного центру МВС можна дізнатись на офіційному сайті регіонального сервісного центру РСЦ ГСЦ МВС в Луганській області. Також, така інформація викладається на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook.

Також, послуги мобільного сервісного центру МВС надаються в смт. Станиця Луганська, смт. Троїцьке, м. Кремінна та смт. Новопсков.

Мобільні сервісні центри МВС обслуговують громадян на запит від органів місцевого самоврядування.

Начальник РСЦ ГСЦ МВС в Луганській області Михайло Волченко