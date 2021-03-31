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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
01 апреля 2021, 13:00

В Украине 17 569 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 17 569 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской, Хмельницкой, Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.

Эту информацию подтвердил и глава Минздрава Украины Максим Степанов. Он также написал на своей странице в Facebook, что за вчера госпитализировали 5160 человек и выздоровели 9602 человека.

За минувшие сутки сделали 132 759 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 59 803, методом ИФА - 22 276, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 50 680)

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