В Украине 17 569 новых случаев коронавируса

01 апреля 2021, 13:00

В Украине за минувшие сутки выявили 17 569 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской, Хмельницкой, Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.

Эту информацию подтвердил и глава Минздрава Украины Максим Степанов. Он также написал на своей странице в Facebook, что за вчера госпитализировали 5160 человек и выздоровели 9602 человека.

За минувшие сутки сделали 132 759 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 59 803, методом ИФА - 22 276, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 50 680)