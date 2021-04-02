Украина находится на 9-м месте в мире по распространению коронавируса

02 апреля 2021, 17:00

Украина занимает 9-е место в мире и 5 в Европе по количеству новых случаев коронавируса. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и и США. В частности, в Бразилии зафиксировали более 89 тысяч новых заражений, в Индии – более 81 тысячи, в США – более 76 тысяч. Кроме того, более 50 тысяч больных зарегистрировали во Франции, более 40 тысяч - в Турции. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Польша и Германия.

Украина среди стран мира занимает 9 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 5 позицию.

Украина находится на втором месте по числу смертей от коронавируса в мире.

Всего в мире за все время пандемии вылечились от недуга почти 105 млн человек. Сейчас насчитывается более 22 млн активных случаев заболевания. С начала пандемии подтверждено 2 839 499 смертей от COVID-19.