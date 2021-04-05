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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Политика / Региональные
06 апреля 2021, 11:00

Россия заявила США о "провокациях" Украины на Донбассе

Представители России и США обсудили Донбасс. Российский представитель заявил о "провокациях" Украины на востоке страны.

Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает агенство ТАСС.

По его словам, Россия предупредила США о последствиях "провокационного поведения Киева" на востоке Украины.

"У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит", - сказал он.

Ранее представитель Государственного департамента США Эдвард Прайс заявил, что Америка ведет переговоры с РФ из-за Украины. Вашингтон требует, чтобы Москва объяснила ситуацию с провокациями.

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