До зведеного бюджету платники Луганщини перерахували майже 1,9 млрд грн податків і зборів

07 апреля 2021, 16:44

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня-березня 2021 року платники регіону сплатили до зведеного бюджету 1 млрд 898,1 млн гривень. Це на 403 млн грн більше, ніж у січні-березні минулого року.

Зокрема, до державної скарбниці надійшло 970,7 млн гривень. У порівнянні з показниками за аналогічний період 2020 року надходження зросли на 292 млн гривень.

У розрізі основних платежів до державного бюджету надійшло 288,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 492,5 млн грн податку на додану вартість; 73,1 млн грн податку на прибуток підприємств; 5 млн грн акцизного податку.

Крім того, від платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування регіону надійшло 900,5 млн гривень.