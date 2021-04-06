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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
08 апреля 2021, 10:33

ОБСЕ впервые из-за глушения не удалось поднять в воздух беспилотник на Донбассе

Наблюдателям ОБСЕ 6 апреля впервые с 2014 года из-за глушения не удалось поднять в воздух беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с базы в селе Степановка Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.

«Вечером 7 апреля 2021 года при выполнении предполетной подготовки было зафиксировано глушение сигнала на уровне земли, что воспрепятствовало безопасной работе БПЛА дальнего радиуса действия», - говорится в отчете.

В миссии отметили, что с 21 марта 2021 года БПЛА подвергались повышенному уровню воздействия помех сигналу при взлете и приземлении в районах около базы в Степановке.

В течение двух последних месяцев влияние помех зафиксировано во время 62,5% полетов БПЛА, а в 75% из них такие случаи влияния помех сигналу были неоднократными, подчеркнули в организации.

Отмечается, что в каждом случае помехи сигналу GPS могли быть созданы из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.

В ОБСЕ напомнили, что в решении Постоянного совета ОБСЕ № 1117 указано, что миссии будет предоставлен безопасный и надежный доступ по всей территории Украины.

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