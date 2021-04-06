Викритому СБУ так званому «міністру зв’язку та масових комунікацій ЛНР» повідомлено про підозру

08 апреля 2021, 11:51

Кіберфахівці Служби безпеки України задокументували протиправну діяльність так званого «міністра зв’язку та масових комунікацій ЛНР». Зловмисник причетний до дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та посягань на територіальну цілісність нашої держави.

За даними слідства, «посадовець» забезпечує організаційне сприяння поширенню ворожої пропаганди на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини через інформаційні ресурси ОРДЛО. Також, він здійснює заходи з популяризації незаконних збройних формувань і дискредитації підрозділів операції Об’єднаних сил, зокрема військовослужбовців Збройних Сил України.

У межах кримінального провадження слідчі органів безпеки заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури тривають слідчі дії.

Пресслужба ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях