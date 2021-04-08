За два месяца в Украине зафиксировали 70 случаев болезни Лайма

09 апреля 2021, 13:00

За январь-февраль в Украине зафиксированы 70 случаев болезни Лайма, в 2020 году таких случаев было свыше 2,7 тысячи.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"По данным Центра общественного здоровья, в 2020 году зарегистрировали 2 745 случаев болезни Лайма и 2 случая клещевого энцефалита. В частности, на протяжении двух месяцев 2021 года (январь-февраль) уже зарегистрировали 70 случаев заболевания боррелиозом (болезнь Лайма). Эти случаи связаны с рецидивами (повторное инфицирование без заражения). Случаи клещевого вирусного энцефалита за два месяца 2021 года не зафиксированы", - говорится в сообщении.

В Центре здоровья подчеркнули, что переносчиками болезни Лайма (боррелиоза), а также клещевого энцефалита, болезни Миямото и некоторых других являются иксодовые клещи. Возбудители попадают в организм человека во время присасывания клеща.

Клещ может держаться на теле человека или животного до 12 суток. Взрослых клещей, которые присосались, чаще всего замечают спустя 2-3 дня: на месте укуса появляются припухлость, зуд, покраснение, а сам клещ увеличивается в размерах. Ежегодно около 20 000 людей обращаются с укусами клещей в учреждения здравоохранения.

В ЦОЗ предупреждают, что иксодовые клещи активизируются с наступлением тепла. Встретить клеща можно не только в лесу, парке или сквере, но и на любом газоне. Чаще всего они сидят в траве, на высоте 20-60 см, и лишь изредка попадают на невысокие кустовые растения.

В Центре общественного здоровья подчеркивают, что в случае укуса клеща его необходимо осторожно удалить и по направлению врача-инфекциониста сдать в лабораторию, где проводят исследование клещей на наличие возбудителей.

Также на протяжении трех недель после укуса необходимо наблюдать за своим состоянием: ежедневно меряйте температуру тела, а в случае ее повышения или покраснения на коже, которое продолжает увеличиваться, - незамедлительно обратитесь к врачу.