У Путина исключили возможность войны с Украиной: никто не двигается к этому

12 апреля 2021, 11:42

Обострение на Донбассе и стягивание российских войск не означает, что Россия допускает возможность войны с Украиной. В Кремле не приемлют такого варианта.

Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Конечно, никто не собирается двигаться к войне (с Украиной, - ред.), и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны", - заявил он.

Он также добавил, что "никто не приемлет возможность гражданской войны в Украине". Кроме того, он подчеркнул, что Москва не будет безучастной к судьбам русскоговорящих на Донбассе.

"Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны", - добавил Песков.