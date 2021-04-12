Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
12 апреля 2021, 13:02

Россия у границ Украины увеличивает ударную группировку

Украинская разведка сообщила об увеличении ударных группировок РФ возле границ Украины. В течение последних недель уровень военной угрозы со стороны России постоянно повышается.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил в эфире программы "PRO Військо".

По словам Скибицкого, это связано с наращиванием и активными мероприятиями боевой и оперативной подготовки российских войск возле украинской границы.

Он отметил, что подобные перемещения военная разведка Украины наблюдала в 2014-2015 годах. Через некоторое время после этого началась непосредственная агрессия Российской Федерации против Украины.

Отметим, сегодня в МИД Украины сообщили, что Российская Федерация отказалась предоставлять Украине информацию о причинах стягивания своих войск возле украинской границы. Такие действия Москвы в Киеве считают очередным подтверждением намерений продолжать военное давление РФ на Украину.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: