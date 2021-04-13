Податковий борг: за яких умов відбувається прощення фінансових санкцій

13 апреля 2021, 13:36

У Головному управлінні ДПС у Луганській області інформують. Нормами Закону України від 04 грудня 2020 року № 1072-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-CoV-2» (далі - Закон №1072) передбачено прощення фінансових санкцій за умови прискореної сплати основної суми податкового боргу платникам податків фізичним і юридичним особам окремих категорій (пункт 23 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України).

Для цього платнику податків необхідно звернутися до контролюючого органу за місцем обліку з заявою у довільній формі та забезпечити протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом № 1072 погашення грошовими коштами основної суми податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням), що виник станом на 1 листопада 2020 року, та своєчасну, в повному обсязі сплату поточних податкових зобов’язань.

Штрафні санкції та пеня будуть списані якщо:

основна частина податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням) буде погашена платником податків грошовими коштами;

це погашення буде здійснено протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом № 1072 (тобто з 10 грудня 2020 року до 09 червня 2021 року включно);

за умови, якщо платник податків забезпечить своєчасну та у повному обсязі сплату поточних зобов’язань до бюджету.

З метою надання платникам податків можливостей скористуватися цією процедурою по одному чи декількох обраних ним платежах та у межах достатньої суми коштів, яку має платник податків, заяви можуть подаватися по кожному з платежів окремо.

У відомстві зазначають, що норма пункту 23 розповсюджується на платників податків, які станом на 1 листопада 2020 року мають податковий борг, за виключенням:

великих платників податків, що відповідають критеріям, визначеним підпунктом 14.1.24 Кодексу;

осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з питань банкрутства;

осіб, відносно яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, якими розстрочено (відстрочено) стягнення податкового боргу;

банків, на які поширюються норми Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

осіб, які мають податковий борг з митних платежів;

осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пені.

Примірний зразок заяви:

https://lg.tax.gov.ua/data/material/000/365/462767/684_zayava.pdf