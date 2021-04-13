Украинцев начнут прививать вакциной Coronavac

13 апреля 2021, 16:45

С сегодняшнего дня, 13 апреля, в Украине начинается вакцинация от коронавирусом препаратом Coronavac производства компании Sinovac Biotech. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

«Министерство здравоохранения закончило все процессы проверки лабораторного контроля вакцины Coronavac производства компании Sinovac. С сегодняшнего дня начинаем процесс прививки этой вакциной. Украина получила первую партию в объеме 215 тысяч доз», — сказал министр.

Степанов напомнил, что Украина законтрактовала 1,9 млн доз этой вакцины.

«Остальные, 1,7 млн доз, которые осталось получить по этому контракту, будут поставлены в ближайшее время. Мы рассчитываем на поставку в течение апреля-мая этого года», — рассказал он.

Вакцины будут в первую очередь использоваться для маломобильных групп населения, а также людей, которые за ними ухаживают. Также вакцинировать будут педагогов, участвующих в организации и проведении ВНО.

Еще одна категория — олимпийцы и паралимпийцы, которые готовятся к олимпиаде в Токио; а также правоохранители работники Национальной полиции и ВСУ.