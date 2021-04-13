13 апреля 2021, 14:23

Лабораторно підтверджено 252 нових випадки COVID-19 в області. Від ускладнень померло ще вісім хворих

Географія виявлених захворювань:

місто Лисичанськ – 75, Рубіжне – три, Сєвєродонецьк – 23, Біловодський район – 21, Білокуракинський – дев’ять, Марківський – вісім, Міловський – п’ять, Новоайдарський – п’ять, Новопсковський – 36, Попаснянський – три, Сватівський – 16, Старобільський – 41, Троїцький – сім.

За весь час досліджень в області цей діагноз лабораторно підтверджений у 19 792 випадках.

Одужали – 16 037 (141 за останню добу); лікуються – 3 165 (562 – стаціонарно, 2 603 – амбулаторно).

Слід зазначити, що за час поширення цього вірусу в області захворіло 755 дітей віком до 17 років. З них одужали – 625.

Рівень госпіталізації в області на 100 тисяч населення дорівнює 59,2 (при пороговому 60).

Унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 66-річна жінка та 87-річний чоловік з Кремінського району; 69-річний чоловік з Новопсковського району; 74-річний чоловік та 78-річна жінка зі Станично-Луганського району; 45- та 55-річні чоловіки з міста Лисичанськ; 55-річний чоловік з міста Сєвєродонецьк.

Усього з початку пандемії на Луганщині від цієї хвороби померло 590 людей.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 13 квітня (09:00) в Україні 1 872 785 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 37 758 летальних, 1 430 234 особи одужали. Загалом проведено 8 716 400 тестувань методом ПЛР. За добу зафіксовано 11 680 нових випадків; летальних – 457; здійснено 83 975 тестувань; одужали 14 019 осіб.