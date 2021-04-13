Платники Луганщини перерахували до бюджету понад 900 млн грн ЄСВ

13 апреля 2021, 12:38

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні – березні 2021 року підприємства та підприємці Луганщини сплатили до бюджету 900,5 млн грн єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). Це на 63,6 млн грн або на 14,5 відс. більше ніж в аналогічному періоді минулого року.

Серед основних джерел надходжень єдиного соціального внеску – нарахування і сплата ЄСВ роботодавцями із заробітних плат найманих працівників, від виплат грошового забезпечення військовослужбовцям, а також від фізичних осіб-підприємців, членів фермерських господарств та самозайнятих осіб.

Нагадаємо, ЄСВ автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до визначених пропорцій та перераховується за призначенням – на рахунки, відкриті в держказначействі на ім’я фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування і пенсійного страхування.