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Общественное мнение
Власть
14 апреля 2021, 13:19

Закрывать всю страну на локдаун нет смысла

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что закрывать всю страну на локдаун нет смысла. Местная власть должна продолжать ответственно реагировать на ситуацию у себя в регионе.

Об этом премьер заявил на заседании правительства.

По его словам, ситуация с коронавирусом в отдельных областях остается напряженной, но в некоторых регионах фиксируют снижение количества новых случаев и госпитализаций.

"Как мы и говорили: закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла", - заявил Шмыгаль.

Он призвал украинцев соблюдать противоэпидемические правила.

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