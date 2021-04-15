На Луганщині поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у скоєнні тяжкого злочину

15 апреля 2021, 16:32

Співробітники Сватівського районного відділу поліції спільно з оперативниками ГУНП в Луганській області затримали 28-річного місцевого мешканця, який спричинив своєму товаришу тяжкі тілесні ушкодження від яких той помер. Підозрюваному загрожує покарання від 7 до 10 років позбавлення волі.

12 квітня, до поліції м. Сватове надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних будинків, де напередодні компанія друзів вживала алкогольні напої, помер 61-річний господар.

На місце події для проведення першочергових слідчих дій виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, експерти та керівництво районного відділу поліції. Під час огляду трупу поліцейськими були виявлені тілесні ушкодження, які за висновком судово-медичної експертизи стали причиною смерті чоловіка.

В результаті проведення слідчо-оперативних заходів у скоєні даного злочину був викритий та затриманий 28-річний сватівчанин, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини та напередодні повернувся з місць відбування покарання.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру, після чого йому буде обраний запобіжний захід.

Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ч. 2 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого».

Слідчі, під процесуальним керівництвом прокуратури, продовжують проводити необхідні процесуальні дії з документування та збирання доказів у кримінальному провадженні.