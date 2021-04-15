Платники Луганщини отримали у Центрах обслуговування понад 19 тисяч адміністративних послуг

15 апреля 2021, 18:00

Органами ДПС Луганської області у січні – березні 2021 року платникам надано 19 тис. 418 адміністративних послуг, з них в електронній формі – 2 тис. 046.

Найбільш затребуваними в області залишаються такі послуги, як видача громадянам карток платників податків з присвоєнням реєстраційного номера платника (видано 7787 карток), отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО) про суму виплачених доходів та утриманих податків (видано 5282 довідки), надання витягу з реєстру платників єдиного податку (надано 1263 витяги), реєстрація книг обліку розрахункових операцій (зареєстровано 1103 книги), реєстрація платників єдиного податку (зареєстровано 1170 платників), видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами державної податкової служби (видано 652 довідки).

Найчастіше платники податків користувалися електронною формою при отриманні послуг з реєстрації РРО (46,2 відс.), видачі довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (68,1 відс.), реєстрація книг обліку розрахункових операцій (64,5 відс.).

У відомстві нагадали, що адміністративні та інші послуги надаються відповідно до вимог інформаційних карток та нормативних документів, якими керуються фахівці ДПС. З інформаційними картками надання адміністративних послуг та зразками заяв кожен платник податків має можливість ознайомитися на стендах у приміщеннях кожного Центру обслуговування платників та на субсайті Головного управління ДПС у Луганській області вебпорталу ДПС в розділі «Діяльність/Адміністративні послуги».

Водночас сучасний рівень інформаційних технологій дозволяє чимало питань в органах ДПС вирішити дистанційно. Зокрема, процес подання звітності суттєво полегшує електронне звітування, а у віддаленому спілкуванні з органами ДПС допоможе використання персонального робочого місця в Електронному кабінеті платника.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС. Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.