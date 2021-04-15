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Общественное мнение
Криминал
15 апреля 2021, 17:38

На "Укрзализныце" проходят обыски по делу о растратах

Национальная полиция проводит обыски на "Укрзализныце". Следственные действия проходят по уголовному делу о растратах.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Сообщается, что следователи проводят обыски в филиале "Центр обеспечения производства".

"Правоохранители расследуют возможные злоупотребления при закупке масел и смазочных материалов. В частности, следствие установило, что их закупка в 2019-2021 годах осуществлялась по ценам выше рыночных", - говорится в сообщении.

"Укрзализныця" готова к сотрудничеству и предоставит все необходимые документы, предусмотренные законодательством.

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