Спецоперация «Детенизация»: по делам о налоговых схемах проходят 85 обысков

16 апреля 2021, 15:48

Прокуратура совместно с Государственной фискальной службой проводит 85 обысков у участников конвертационных центров.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«В рамках спецоперации «Детенизация» проводятся 85 обысков в офисных и складских помещениях ряда субъектов хозяйствования», - информируют в ведомстве.

По данным следствия, указанные предприятия могут быть причастны к предоставлению услуг по конвертации средств, полученных в результате фиктивных финансово-хозяйственных операций с предприятиями реального сектора, деятельность которых нанесла государственному бюджету ущерб в особо крупном размере.

Обыски проводят на основании постановлений суда на территории нескольких областей Украины и в г.Киеве в рамках расследования уголовных производств по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и подделки регистрационных документов предприятий.