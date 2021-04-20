Меркель: ситуация на Донбассе и в Крыму более чем тревожная

20 апреля 2021, 13:00

На сегодня с учетом угроз безопасности ситуация на Донбассе и в Крыму более чем тревожная. Но тем не менее Европе следует поддерживать диалог с Российской Федерацией, несмотря на все разногласия.

Об этом в ходе обращения к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, на сегодня мир и безопасность уже не являются чем-то самим собой разумеющимися.

"Ситуация в Беларуси, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная", - отметила она.

В то же время она подчеркнула важность сохранения транзита российского газа через Украину после запуска нового газопровода "Северный поток-2".