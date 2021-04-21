В Чехии масштабная спецоперация: задержали причастных к боям против Украины на Донбассе

21 апреля 2021, 14:00

Национальный центр по борьбе с организованной преступностью при уголовной полиции и следственной службе Чехии провел масштабную спецоперацию. Задержали подозреваемых в боях против Украины на Донбассе или в планировании или организации таких поездок.

Об этом сообщает чешское издание Respekt.

Чешские правоохранители провели масштабную операцию, во время которой были задержаны как минимум пять чехов, членов военизированных формирований.

Сотни полицейских приняли участие в спецоперации против чехов, которые являются членами некоторых военизированных объединений. Полиция подозревает задержанных в том, что они уезжали воевать в Украину на стороне пророссийских сепаратистов или планировали или организовывали такие поездки.

"Всем этим руководили сотрудники российской разведки ГРУ из посольства в Праге. Тех, кого уже выслал МИД", - пишет одно из изданий.