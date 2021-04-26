На Донетчине появится единственный на востоке страны аппарат для лечения онкобольных

26 апреля 2021, 16:40

Монтаж линейного ускорителя для терапии онкобольных начали в Краматорске, - сообщает «Суспільне: Донбас».

Работники лондонской компании устанавливают радиологический аппарат для терапии онкологических больных в отделении местного онкодиспансера. Для его обустройства с осени прошлого года строили бункер. Аппарат станет единственным на три области – Донецкую, Луганскую и Харьковскую.

Собирает линейный ускоритель команда из трех физиков-инженеров, которые имеют 8-летний опыт в установке подобного оборудования.

«Мы сейчас собираем все основные части вместе, это как пазл. На втором этапе начнем подключать электрические части, проводить калибровку, то есть делать электрическое наладку основных частей, проверять все кабели», - говорит инженер Мехмет Акиф Кекликчи.

После монтажа оборудования в помещении будут измерять уровень радиации. В дальнейшем приедет команда для обучения персонала.

«В отличие от старых аппаратов, которые давали излучения на какую-то площадь, этот аппарат дает возможность направлять ионизирующее излучение на конкретную локальную площадь, то есть он работает исключительно по новообразованию, не повреждая окружающие ткани», - объясняет директор областного медицинского объединения Александр Гейко.

Строительные работы обойдутся в 40 млн гривен. Стоимость самого аппарата – 60 млн гривен. Все эти деньги были выделены из областного бюджета.

Ускоритель должен заработать с осени. За день проходить лечение на аппарате смогут около 70 человек.