В Украине в прошлом году обнаружили более двух тысяч несанкционированных свалок

26 апреля 2021, 18:00

В Украине в 2020 году обнаружили более двух тысяч несанкционированных свалок. Государственная экологическая инспекция планирует проверить 61 субъект, которые утилизируют медицинские отходы.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования заслушал отчет главы Госэкоинспекции Андрея Малеваного о работе ведомства за прошлый год.

"В 2020 году было выявлено более двух тысяч несанкционированных свалок, больше всего - в Харьковской и Херсонской областях. Андрей Малеваный отметил, что стихийные свалки - это всеукраинская проблема, требующая решения, в том числе путем законодательных изменений", - указано в сообщении.

Руководитель инспекции заявил, что в этом году возобновлены ​​плановые проверки предприятий с высоким риском для окружающей среды: планируется провести более 7 тысяч таких проверок. Также пройдут внеплановые проверки по жалобам физических лиц.

"По поручению премьер-министра Украины планируется проверить 61 субъект, которые утилизируют медицинские отходы, поскольку генерация таких отходов значительно увеличилась в связи с пандемией", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ГЭИ провела обследование территорий бассейна пограничных рек Тиса, Уж, Латорица и их притоков. Были выявлены 42 несанкционированные свалки.