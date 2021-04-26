Оккупанты 12 раз нарушили «тишину»

26 апреля 2021, 10:31

За прошедшие сутки, 25 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 12 нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

"В частности, вблизи населенных пунктов Широкино, Пивденное, Катериновка, Троицкое, Новозвановка и Новгородское оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Неподалеку от Песков российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в пригороде населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из минометов 120-го калибра был совершен обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Водяное.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет. Представители ОБСЕ были извещены через Украинскую сторону СЦКК о действиях вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра 26 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.