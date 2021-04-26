В мире зафиксировали 147,8 миллиона случаев коронавируса

26 апреля 2021, 11:48

По состоянию на утро 26 апреля в мире в целом с начала пандемии подтвердили 147 801 542 случая COVID-19, включая 3 122 712 летальных.

Об этом сообщает Worldometer.

В то же время от этой болезни уже смогли выздороветь 125 352 400 человек.

В первую тройку по числу заражений входят такие государства мира, как США (32 824 389), Индия (17 313 163) и Бразилия (14 340 787).

В Украине общей сложности зафиксировали 2 025 271 случай коронавируса - наше государство занимает 16-е место в мире по этому показателю.