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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия
26 апреля 2021, 11:48

В мире зафиксировали 147,8 миллиона случаев коронавируса

По состоянию на утро 26 апреля в мире в целом с начала пандемии подтвердили 147 801 542 случая COVID-19, включая 3 122 712 летальных.

Об этом сообщает Worldometer.

В то же время от этой болезни уже смогли выздороветь 125 352 400 человек.

В первую тройку по числу заражений входят такие государства мира, как США (32 824 389), Индия (17 313 163) и Бразилия (14 340 787).

В Украине общей сложности зафиксировали 2 025 271 случай коронавируса - наше государство занимает 16-е место в мире по этому показателю.

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