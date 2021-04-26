11 регионов Украины соответствуют норме по COVID-госпитализациям

26 апреля 2021, 13:00

В Украине улучшается ситуация с коронавирусом. Сейчас уже Киев и еще 10 областей соответствуют норме по уровню госпитализаций пациентов с COVID-19.

Об это свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, за последние сутки ситуация улучшилась в Киеве и Винницкой области, где уровень госпитализаций составляет 58,3 и 59,1 соответственно при норме 60 на 100 тысяч населения. Кроме этого норме соответствуют Закарпатская (29,1), Ивано-Франковская (39,5), Киевская (55,2), Кировоградская (51,5), Львовская (43,8), Одесская (56,7), Тернопольская (48,3), Херсонская (51,7) и Черновицкая (49,6) области.