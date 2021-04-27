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Общественное мнение
Власть
27 апреля 2021, 17:00

В Украине местную власть лишили контроля за соблюдением законов о труде

Местную власть в Украине лишили контроля за соблюдением законов о труде. Соответствующий закон вступил в силу через месяц после опубликования.

Документ 27 марта обнародовали в издании "Голос Украины".

Он совершенствует госнадзор за соблюдением законодательства о труде и занятости населения и уменьшает финансовую нагрузку на работодателя.

Разграничивается государственный, внутренний и общественный контроль за соблюдением законодательства о труде; уточняются основания для привлечения к ответственности за недопущение к проведению проверки, создание препятствий в ее проведении.

Выписан новый механизм применения штрафных санкций. В случае выявления у работодателя нарушения впервые госинспектор внесет предупреждение о его устранении без штрафов. Срок, в который работодатель обязан устранить нарушения, госинспектор будет указывать в материалах проверки.

Закон определил административную ответственность должностных лиц органов госнадзора за вынесение предписаний, распоряжений, налоговых уведомлений-решений, требований и решений о наложении финансовых взысканий, отмененных в административном или судебном порядке.

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