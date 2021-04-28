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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
28 апреля 2021, 10:00

На Донбассе 11 обстрелов за сутки, ранен военный

Один украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрелов со стороны боевиков за минувшие сутки, 27 апреля. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение вторника украинская сторона зафиксировала 11 обстрелов своих позиций.

Под огнем оказались окрестности Водяного, Опытного, Майорска, Луганского, Талаковки, Павлополя, Каменки и Широкино.

Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Раненному военному оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

На обстрелы украинские военные открывали ответный огонь.

Начиная со вступления в силу всеобъемлющего контроля над режимом прекращения огня, с 27 июля 2020 года и до 26 апреля СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 22 640 нарушений, в том числе 6 413 взрывов, 2 824 пролетевших неопределенных боеприпаса, 195 вспышек дульного пламени, 79 осветительных ракет, а также не менее 12 129 очередей и выстрелов.

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