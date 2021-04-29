Звітність нотаріусів: куди подавати

30 апреля 2021, 09:36

У Головному управлінні ДПС у Луганській області інформують. Відповідно до пункту 174.4 статті 174 розділу IV Податкового кодексу України нотаріус за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса та/або в сільських населених пунктах — уповноважена на це посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини щокварталу подають до контролюючого органу інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку. У такому самому порядку нотаріуси подають інформацію про посвідчення договорів дарування.

Згідно з підпунктом 1 пункту 6.8 розділу VI Порядку обліку платників податків i зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 зі змінами, якщо робоче місце нотаріуса знаходиться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місце його постійного проживання, то нотаріус повинен стати на облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням свого робочого місця відповідно до розділу IV Податкового кодексу України.

Відповідно податковий розрахунок, але виключно з додатком (-ами) 4 ДФ, для таких випадків може подаватися нотаріусом до контролюючого органу за неосновним місцем обліку.