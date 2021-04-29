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Общественное мнение
Общество / Региональные
30 апреля 2021, 12:38

«ЛНР» временно отменила действие комендантского часа

Группировка «ЛНР» отменила действие комендантского часа на подконтрольной ей территории (ОРЛО) с 1 до 13 мая. Об этом говорится в «указе» главы формирования Леонида Пасечника.

Комендантский час отменен в связи с Пасхой, а также из-за мероприятий группировки по случаю Дня победы и «дня ЛНР». Ограничения по перемещению не будут действовать с 23:00 1 мая до 04:00 13 мая.

Глава группировки «ДНР» еще не выпустил «указ» об отмене комендантского часа в отдельных районах Донетчины (ОРДО), но в своем Telegram анонсировал это. При этом в ОРДО комендантский час отменят только в выходные дни — 1-4-го и 8-11-го мая.

Комендантский час в ОРЛО обычно действует с 23:00 до 04:00, в ОРДО — до 5:00.

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