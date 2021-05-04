Спасатели призвали туристов регистрироваться перед походами в горы: как это сделать

05 мая 2021, 15:00

Спасатели обратились к туристам, которые собираются в походы в горах. Путешествия необходимо регистрировать, чтобы в случае необходимости, гражданам смогли оперативно оказать помощь.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"С целью предупреждения опасных событий с участием туристов и для оперативного оказания помощи пострадавшим в горах, подчеркиваем важность регистрации своих путешествий", - отмечают в ГСЧС.

В частности, открыта отдельная регистрация в четырех западных областях Украины. Ее необходимо пройти в онлайн-режиме, заполнив Google-форму. Среди обязательных вопросов, на которые нужно ответить, - имя руководителя туристической группы, список участников туристической группы, даты выхода на маршрут и его окончания, а также нить маршрута.

Пройти регистрацию можно по ссылкам:

Закарпатская область - https://zk.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

Ивано-Франковская область - https://if.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

Львовская область - https://lv.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

Черновицкая область - https://cv.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html