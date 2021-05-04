СБУ разоблачила экс-директора госконцерна на разворовывании прицелов

05 мая 2021, 18:00

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила на коррупции бывшего заместителя гендиректора одного из государственных концернов оборонной сферы, сообщает пресс-центр СБУ.

Он подозревается в присвоении комплектующих к стрелковому оружию. Задокументированы убытки государства на сумму свыше 500 тыс. грн.

По предварительным данным следствия, чиновник наладил механизм присвоения оптических прицелов для сбыта их третьим лицам. Для реализации сделки комплектующие, получавшиеся из состава вооружения ВСУ, участники схемы оформляли якобы для проведения ремонтных работ.

Однако фактически ремонтные работы элементов оружия не проводились, а комплектующие присваивались организатором схемы.

Сейчас бывшему чиновнику сообщено о подозрении по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Материалы производства направлены в суд.