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Общественное мнение
Власть
06 мая 2021, 15:00

Рада до 1 июня примет все законы, необходимые для сотрудничества с МВФ

До 1 июня парламент примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках выделения транша Украине на 5 млрд долларов. Об этом Reuters сообщил председатель фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, сообщила пресс-служба политсилы.

Речь идет об окончательном принятии закона об уголовном наказании чиновников за ложь в декларациях и о внесении изменений в закон о НАБУ.

Также планируется внести изменения в закон о Нацбанке для укрепления его независимости. «1 июня для нас – крайний срок. И правительство, и парламент, и Офис Президента намерены придерживаться этой даты», - отметил Арахамия.

Председатель фракции рассказал, что ранее между Украиной и международными донорами существовали разногласия по поводу того, кто должен получить большинство голосов при назначении директора НАБУ. По его словам, пока модель принятия такого решения еще неизвестна, но она должна быть компромиссной.

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